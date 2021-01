In Engelberg OW ist am Samstag eine Person nach einem Lawinenniedergang ausserhalb der Pisten verstorben.

Auf dem Stoos SZ und in Engelberg OW starben am Samstag zwei Personen. Auch diese Opfer wurden von Lawinen erfasst.

Am Samstagabend sind am Casanna oberhalb von Klosters zwei Skifahrer von einer Lawine erfasst worden. Einer konnte nur noch tot geborgen werden

Ein Wintersportler geriet am Casanna in Klosters im Kanton Graubünden unter die Schneemassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 53-Jährige war am Samstag mit einem anderen Skifahrer ausserhalb der markierten und gesicherten Piste unterwegs. Während sich der Begleiter des 53-Jährigen selbst befreien konnte, kamen die Einsatzkräfte für den Verunglückten zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden.