Schnee mit starken Winden : Wintersturm trifft auf Osten der USA

Teile der USA dürfen sich auf einen heftigen Wintereinbruch gefasst machen. Auch der Flugverkehr wird betroffen sein.

Teile der USA können sich zum Wochenstart auf teils kräftige Wintereinbrüche einstellen. Starke Schneefälle wurden für Montag (Ortszeit) unter anderem in New York, New Jersey und Connecticut erwartet, wie der Nationale Wetterdienst mitteilte. Lokal nehme dies teils Ausmasse eines Schneesturms an.

Am Montagmorgen wurden die ersten Schneefälle in Massachusetts erwartet. Die Meteorologen rechneten mit Auswirkungen auf den Verkehr. Am Abend sollte der Sturm mit teils starken Winden New England erreichen. Bereits am Sonntagmorgen lag über Teilen des Mittleren Westens eine Schneedecke; auch in Chicago schneite es so stark, dass an den zwei Flughäfen der Stadt mehrere Hundert Flüge storniert wurden.