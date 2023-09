Winterthur: 9-Jähriger bedrohte Kinder massiv – und sollte in Klasse zurück 

Ein Viertklässler drohte, alle Kinder in einem Winterthurer Schulhaus zu töten. Die Schule wollte den Jungen zunächst trotzdem wieder in die Klasse integrieren.

Todesdrohung in Schule – darum gehts Ein Viertklässler stiess letzte Woche mehrere Drohungen gegenüber seinen Gspänli aus.

Ein neunjähriger Schüler bedrohte letzte Woche andere Schülerinnen und Schüler im Schulhaus Gutenberg in Winterthur Töss mit dem Tod. Wie 20 Minuten publik machte, schüchterte er am Mittwoch, 23. August, andere Kinder mit einem Messer ein. «Er sagte, er würde mit diesem Messer alle Kinder der Schule töten», sagte ein besorgter Vater. Trotz der Morddrohung habe der Junge am letzten Mittwoch wieder den Schulunterricht besuchen sollen.

Schulstadträtin Martina Blum bestätigte letzte Woche den Vorfall, teilte aber mit, dass der Viertklässler seither «weder in seiner ursprünglichen Klasse noch in einer anderen» am Unterricht teilgenommen habe. Es sei geplant, ihn im Rahmen eines speziellen Schulprogramms zu unterrichten.

Zwei Elternbriefe der Schulleitung zeigten nun aber, dass die Schule ursprünglich andere Massnahmen geplant hatte, berichtet nun der «Landbote»: In einem auf den 29. August datierten Elternbrief wird informiert, dass der Schüler mehrere Mädchen sowie einen Jungen bedroht hatte. Die Schule habe «für die Zeit bis zu den Herbstferien» daher zwei Punkte beschlossen, um «unkontrollierten Situationen vorzubeugen»: Erstens soll der Schüler nicht gleichzeitig mit den anderen Kindern Pause haben. Zweitens soll er nicht gleichzeitig mit ihnen auf dem Schulweg sein – oder begleitet werden.

Schüler wird versetzt

Schulstadträtin Blum sagt auf Anfrage des «Landbote»: «Den Eltern wurde nach dem Vorfall mitgeteilt, dass vorgesehen ist, dass der Schüler am Mittwoch den Unterricht wieder besuchen wird.» Der Schüler habe schliesslich aber nicht weiter am Unterricht teilgenommen.

Dies steht auch im Elternbrief vom 1. September, den die Schule nach der Publikation des 20-Minuten-Artikels an die Elternschaft verschickte. Darin heisst es, dass der Junge «nicht am Unterricht der Klasse» teilgenommen hatte. Ab Montag, 4. September, werde er «zuerst in einem externen Brückenangebot unterstützt und danach an einer anderen Schule unterrichtet». Das weitere Schulprogramm werde also nicht mehr im Schulhaus Gutenberg stattfinden.