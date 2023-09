Winterthur: Kanton verschärft Vorschriften für Goldwäscher

Weil immer mehr Personen ohne Bewilligung in Zürcher Gewässern nach Gold suchen, hat der Kanton neue Vorschriften fürs Goldwaschen erlassen.

Hobby-Goldwäscher : Goldrausch an Töss, Thur und Rhein – jetzt gibts Einschränkungen

Mit der Schaufel gräbt man kleine Löcher in den Flusskies, mit einer Pfanne versucht man anschliessend, die Goldflitter aus dem Sand zu filtern. Weil aber immer wieder verbotene Geräte im Einsatz waren und sogar ganze Uferbereiche umgegraben wurden, hat der Kanton die Vorschriften verschärft. Bisher musste man gewisse Bewilligungen einholen und sich an zeitliche Goldwasch-Verbote halten. Neu darf man aber auch nur noch bei definierten Flussbereichen suchen.

Darum gehts: Immer mehr Personen suchen in den Zürcher Gewässern nach Gold.

Graben mehrere Personen an einer Stelle oder sind grössere Instrumente im Einsatz, braucht es eine Bewilligung.

Vermehrt komme es jedoch vor, dass illegale Suchaktionen stattfinden, die die Umwelt negativ beeinflussen.

Der Kanton hat deshalb neue Vorschriften erlassen.

Wer suchet, der findet – zumindest ein wenig: In den Flüssen der Region Winterthur können geduldige Goldwäscher auf kleine Goldflitter stossen. Laut dem «Landboten» lockte die Schatzsuche in den vergangenen Jahren immer mehr Personen an. Mittlerweile suchen gar so viele nach Gold, dass der Kanton Zürich seine Vorschriften für das Edelmetall-Fischen aus Flüssen verschärft hat. Dies geht aus einem Schreiben des Amts für Landschaft und Natur (ALN) hervor. Gemäss dem Schreiben hat der Goldwasch-Trend nämlich Folgen für Gewässer, Uferbereiche sowie Flora und Fauna.



Darum wurden die Vorschriften verschärft

Hobby-Goldwäscherinnen und -wäscher sind in der Regel mit zwei Instrumenten ausgestattet, und zwar mit einer Schaufel und einer Pfanne. Mit Ersterer gräbt man kleine Löcher in den Flusskies, mit Letzterer versucht man anschliessend, die Goldflitter aus dem Sand zu filtern, respektive zu «waschen».

Will man für seine Suche grössere Geräte als eine Waschschüssel einsetzen, so ist eine Bewilligung zu beantragen. Bewilligungspflichtig ist auch, wenn mehrere Personen gleichzeitig am selben Ort Gold waschen wollen. Laut der Baudirektionssprecherin Isabelle Rüegg wurden 2023 bislang neun Bewilligungen für Rinnen und Schleusen ausgestellt.

Doch nicht jede und jeder holt sich die benötigte Bewilligung ein. So sind laut Rüegg immer wieder verbotene motorisierte Pumpen im Einsatz, mit denen Uferbereiche und Bachbetten umgegraben werden.

Das ändert sich mit den neuen Vorschriften

Neu gelten nicht nur zeitliche, sondern auch örtliche Goldwasch-Verbote. So wird das Goldwaschen von Oktober bis April nicht toleriert, da dann in den Forellenbächen der Laich und später die frischgeschlüpften Brütlinge liegen. Für die Thur und den Rhein, wo Äschen und Nasen vorkommen, gilt neue eine längere Schonfrist bis Mitte Juni, da diese Fischarten erst in den Frühlingsmonaten laichen.

Zudem stehen den Suchenden neu auch nur gewisse Flussabschnitte im Rhein, der Thur, der Töss und dem Fuchslochbach zur Verfügung. In und an allen anderen Zürcher Gewässern ist die Tätigkeit verboten – auch in den kleinen Zuflüssen.

Minimale Erträge

Laut Sepp Niederberger, Co-Präsident der Schweizerischen Goldwäschervereinigung, lohnt sich die Gier beim Goldsuchen nicht. Die Erträge seien nämlich meistens minimal: «An einem guten Tag finde ich 0,1 Gramm Gold, an einem super Tag vielleicht 0,25 Gramm.»