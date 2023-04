Super League: St. Gallen taucht gegen Winterthur

Freshfocus

Die Szene des Spiels

Winterthur war zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung gegangen, St. Gallen mit 2:1 – und als Di Giusto nach einem wilden Tohuvabohu in der St. Galler Abwehr Winti noch vor dem Pausenpfiff mit 3:2 in Führung brachte (43.), war es nicht nur stellvertetend für den wilden Offensivritt vor 18'376 Fans im Kybunpark, sondern auch die Vorentscheidung.

Die Schlüsselfigur

Matteo Di Giusto. Der U-21-Internationale in den Reihen des FC Winterthur wirbelte gefühlt nach Belieben durch die St. Galler Hintermannschaft und war an allen drei FCW-Toren beteiligt: Zwei erzielte er selbst, eines bereitete er vor. Bitter: Der ehemalige Wettingen-Junior verletzte sich in der 70. Minute am rechten Knie und musste ausgewechselt werden.

Die bessere Mannschaft

St. Gallen spielte eigentlich beherzt nach vorne, Winterthur setzte schmerzhafte Nadelstiche. Nur: Wenn man hinten so löchrig steht wie der FCSG, dann kann man kaum die bessere Mannschaft gewesen sein.

Das Tribünengezwitscher

Nach seiner vierten Gelben Karte am Ostermontag in Lugano musste St. Gallens Trainer Peter Zeidler die Partie von der Tribüne aus verfolgen. Assistent Boro Kuzmanovic coachte von der Linie aus. Vor dem Spiel stellte sich Zeidler dennoch der TV-Kamera von «Blue». «Ich werde dennoch mitcoachen», meinte er. Schliesslich sei er per Funk mit seinem Staff verbunden – offensichtlich ohne Erfolg. Auch sein munteres Herunterschreien in der Schlussphase blieb fruchtlos.

Die Tore

7.’ | 0:1 | Nach einem Konter wie aus dem Lehrbuch kam Matteo di Giusto halbrechts zum Abschluss. FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi konnte zwar parieren, doch beim Kopfball-Nachschuss von Nishan Burkart war auch der Ghanaer machtlos.

18.’ | 1:1 | Aussenverteidiger Isaac Schmidt zog von links in die Mitte, spielte mit Lukas Görtler einen sehenswerten Doppelpass und verwandelte schliesslich in bester Knipser-Manier.

29.’ | 2:1 | Ecke Jordi Quintillà auf den ersten Pfosten, wuchtiger Kopfball von Jérémy Guillemenot. Eine Corner-Variante, die sich sehen lassen konnte.

37.’ | 2:2 | Der überragende Matteo Di Giusto erwischte St. Gallens Schlussmann Lawrence Ati Zigi mit einem Freistoss in die Goalie-Ecke. Haltbar oder nicht? Die Geister scheiden sich.

43.’ | 2:3 | Kurz vor der Pause dann der Totalausfall der St. Galler Hintermannschaft: Zunächst düpierte Joaquín Ardaiz Goalie Ati Zigi weit vor dem Tor, dann brachte Di Giusto den Ball auf den Kasten, der nur noch von Basil Stillhart bewacht worden war. Doch anstatt zu klären, liess sich Stillhart von Di Giusto überwinden – das Ganze wirkte unglaublich tölpelhaft.

Die Stimmen (gegenüber «Blue»)

Matteo Di Giusto (FCW): «Die Anfangsminuten waren nicht so wie geplant, es war eine Riesenleistung, dass wir uns so zurück gekämpft haben. In der Halbzeitpause haben wir uns vorgenommen weiterhin kompakt in der Defensive zu stehen, das haben wir super auf den Platz gebracht. Beim 3:2 habe ich die Gelegenheit genutzt und mit bisschen Glück lenkt ein Spieler des FCSG den Ball selber ins Tor rein. Der Sieg gibt uns extremen Aufschwung, wir fokussieren uns nun auf das nächste Spiel.»

Lukas Görtler (FCSG): «Es ist eine der bittersten Niederlagen seit ich in St. Gallen bin. Es ist einfach Schei***, wir haben in der ersten Halbzeit offensiv sehr stark gespielt. Wir verteidigen dann nach dem 2:1 schülerhaft. Es tut mir leid für die Zuschauer, wir wollten ein Fussballfest machen, das ist uns leider nicht gelungen. Mit den Ansprüchen, die wir haben, kann man vielleicht von einer Krise reden, doch egal wie man es benennt, es ändert nichts an den Tatsachen.»

Der Ausblick

Für beide geht es als nächstes gegen die Clubs aus der Stadt Zürich: St. Gallen muss am Sonntag im Letzigrund beim FCZ antreten (16.30 Uhr). Winterthur empfängt bereits am Samstag die Grasshoppers (18 Uhr) zum Kantonsderby.