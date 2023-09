Winterthur: Untersuchung bestätigt Mobbing bei Stadtpolizei

Die Stadtpolizei wurde durch zwei Suizide von Quartierpolizisten im Juli 2021 und Februar 2022 erschüttert. Davon zeugte der Trauerflor an der Wache am Obertor.

In der Folge wurde eine Administrativ-Untersuchung in Auftrag gegeben.

95 Seiten lang ist der Untersuchungsbericht der Zürcher Kanzlei Rudin Cantieni zu den Suiziden in der Quartierpolizei Winterthur. Zwei altgediente Quartierpolizisten hatten sich im Juli 2021 und Februar 2022 das Leben genommen, Letzterer gar auf der Wache Winterthur. In der Folge wurde eine Administrativuntersuchung eingeleitet , die gravierende Missstände bei der Stadtpolizei offenlegte.

Kritiker zum Schweigen gebracht

Klar ist: Der Führungsstil, der mit Antritt des neuen Chefs der Quartierpolizei ab 2018 Einzug hielt, kam bei der Basis nicht gut an. Dieser forderte von seinen Polizisten mindestens zwölf Verzeigungen pro Jahr und führte gar eine Rangliste ein. Kritische Stimmen wurden zum Schweigen gebracht. Ein obrigkeitskritisches Einstein-Zitat im Büro der Quartierpolizei hatte eine personalrechtliche Untersuchung zur Folge, bei der dem betroffenen Polizisten nicht einmal das rechtliche Gehör gewährt wurde. Der Polizist wurde in der Folge krankgeschrieben.

Im August unterzeichneten sämtliche Quartierpolizisten einen Brief, dessen Inhalt geschwärzt wurde, und setzten bis zu Stadträtin Katrin Cometta (GLP) die ganze Polizeiführung über den Konflikt ins Bild. Die Anliegen der Quartierpolizisten wurden weiterhin nicht gehört. Sie wurden vor die Wahl gestellt, in ihrer Funktion zu bleiben oder sich in den Schalterdienst umteilen zu lassen. Ein weiterer Quartierpolizist, der ebenfalls krankgeschrieben war, nahm sich an dem Tag das Leben, als er den Schalterdienst hätte antreten sollen.