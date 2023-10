Stromschlag: Mann erleidet schwere Verletzungen in Winterthur

Am frühen Samstagmorgen ist am Bahnhof Winterthur ein junger Mann durch einen Stromschlag getroffen und schwer verletzt worden. Eine zweite Person erlitt leichte Verletzungen. «Um zirka zwei Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass es im Bereich des Güterbahnhofes in Winterthur zu einem Starkstromunfall gekommen sei. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf zwei junge Männer, welche schwere beziehungsweise leichte Verletzungen erlitten hatten», schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.