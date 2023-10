Winterthur: Mann versucht Passanten vor einfahrenden Zug zu stossen

Ein Mann versuchte am Montagabend, 2. Oktober einen Passanten auf die Gleise zu stossen.

Der 61-Jährige war zuvor am Bahnhof bereits aufgefallen.

Am Montagabend, 2. Oktober versuchte ein Mann einen Passanten auf das Gleis zu stossen.

Am Montagabend, 2. Oktober um circa 17.30 Uhr stiess ein 61-jähriger Mann einen unbekannten Passanten auf dem Perron der Gleise 6/7 in Richtung Bahntrasse. Der Unbekannte konnte sich auffangen und einen Sturz auf das Gleis verhindern, teilt die Kantonspolizei Zürich am Montag mit. Der Tatverdächtige war schon zuvor im Bahnhof aufgefallen, als er diverse Personen beschimpft und tätlich angegangen hatte.