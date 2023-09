Nach Überfällen im Raum Winterthur – Polizei schnappt Volg-Räuber

Am 8. September überfiel der Mann die Volg-Filiale in Brütten.

Fahndungserfolg nach der Raub-Serie in verschiedenen Volg-Einkaufsläden in der Region Winterthur: Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagabend einen 35-jährigen Schweizer verhaftet, der unter dringendem Tatverdacht steht, im September mehrere Verkaufsgeschäfte überfallen zu haben .

Die Kantonspolizei Zürich teilt am Donnerstag mit, dass sie in Zusammenhang mit den Überfällen auf Verkaufsgeschäfte in Rutschwil am 6. September, Brütten am 8. September und Elgg am 11. September intensiv nach der unbekannten Täterschaft gefahndet habe.