Fuss- und Veloverkehr fördern - Winterthur plant Tempo 30 auf fast allen Strassen 

In zwanzig Jahren soll auf fast allen Strassen in Winterthur Tempo 30 gelten. Das hat der Winterthurer Stadtrat am Dienstag mitgeteilt. Er hat die entsprechende Planungsgrundlage verabschiedet. Diese soll Schritt für Schritt eine neue Verkehrskultur in der Stadt einführen. Gefördert werden sollen neben öffentlichem Verkehr insbesondere der Fuss- und Veloverkehr.