Energieknappheit : Winterthur stellt Brunnen ab – Krematorium nur noch mit einer Ofenlinie

Der Schweiz droht in diesem Herbst und Winter eine Energiemangellage. Damit diese möglichst vermieden werden kann, müssen alle einen Beitrag an die Einsparung von Energie leisten. In einer Medienmitteilung hat nun die Stadt Winterthur bekannt gegeben, wie sie auf die Strom- und Gasknappheit reagieren will.