Winterthur und Zürich: Rekurse verzögern die Einführung des Mindestlohns

Am 18. Juni haben die Stimmberechtigten in Winterthur einem Mindestlohn von mindestens 23 Franken zugestimmt. Ab dem 1. Januar 2024 hätte dieser bezahlt werden müssen. Am Donnerstag informierten beide Städte, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger auf den Mindestlohn warten müssen. Der Grund: Der Gewerbeverband der Stadt Zürich, die Handelskammer und die Arbeitgebervereinigung Winterthur haben einen Rekurs gegen den Volkswillen eingereicht.

Darum gehts Winterthur und Zürich haben im Juni Ja zum Mindestlohn gesagt.

Dieser hätte ab 1. Januar in Kraft treten sollen.

Rekurse verhindern nun aber die Einführung.

Das Komitee «Ein Lohn zum Leben» fordert nun, die Rekurse zurückzuziehen.

Am 18. Juni haben die Stimmberechtigten in Winterthur einem Mindestlohn von mindestens 23 Franken zugestimmt. Der Ja-Stimmenanteil lag dabei bei 65,5 Prozent. In Zürich haben knapp 70 Prozent zum Mindestlohn Ja gesagt. Ab Januar 2024 hätte der Mindestlohn in Kraft treten sollen.

Am Donnerstag informierten beide Städte, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger auf den Mindestlohn warten müssen. Der Grund: der Gewerbeverband der Stadt Zürich und die Handelskammer und die Arbeitgebervereinigung Winterthur haben einen Rekurs gegen den Volkswillen eingereicht.

Zürich will Planungssicherheit gewährleisten

«Damit verzögert sich die Einführung des Mindestlohns in Winterthur auf unbestimmte Zeit», schreibt die Stadt Winterthur in einer Medienmitteilung am Donnerstagmorgen. Die Stadt Zürich will ihre Vorbereitungsarbeiten dennoch weiter vorantreiben, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Um Arbeitgebenden eine gewisse Planungssicherheit gewährleisten zu können, kündigt die Stadt Zürich jedoch an, dass sie diese mindestens ein halbes Jahr vor der Inkraftsetzung des Stadtzürcher Mindestlohns informieren will.

Rekurse seien juristisch haltlos

Das Komitee «Ein Lohn zum Leben» wendet sich nun in einem offenen Brief an die Rekurrierenden und fordert, das Ergebnis der Volksabstimmung zu respektieren. «Ziehen Sie ihren chancenlosen Rekurs in der Stadt Zürich zurück und verwerfen Sie auch in Winterthur diesen Plan», schreibt das Komitee. Unterschrieben haben den Brief mehr als 2700 Beschäftigte.

«Es liegt auf der Hand, dass es nur darum geht, Dumpinglohn-Beschäftigte in Zürich und Winterthur noch ein paar Jahre länger auszubeuten», heisst es im offenen Brief an den Gewerbeverband der Stadt Zürich und an die Arbeitgebervereinigung Winterthur. Laut dem Komitee seien die Rekurse juristisch haltlos und damit chancenlos.

Laut dem Komitee hätten die Gewerkschaften schon vor der Unterschriftensammlung prüfen lassen, ob kommunale Mindestlöhne zulässig seien. Und die Städte Winterthur und Zürich hätten vor dem Urnengang ein zweites, unabhängiges Rechtsgutachten in Auftrag gegeben.

Über die eingereichten Rekurse wird als erstes der Bezirksrat befinden. Dessen Entscheid kann dann ans kantonale Verwaltungsgericht und ans Bundesgericht weitergezogen werden.