Winterthur: Versuchter Bankraub bei ZKB-Filiale – Täter flüchtig

Ein Mann versuchte am Donnerstagvormittag, eine ZKB-Filiale in Oberwinterthur zu überfallen.

Versuchter Banküberfall in der ZKB-Filiale Oberwinterthur: Laut der Kantonspolizei Zürich wartete ein unbekannter Mann im Schalterraum der Bank an der Frauenfelderstrasse in Winterthur auf das Eintreffen einer Angestellten. Als die Bankangestellte gegen 7.20 Uhr im Schalterraum eintraf und den Beratungsbereich der Bank aufschliessen wollte, bedrohte der Räuber sie mit einer vermeintlichen Schusswaffe in seiner Jackentasche und forderte die Herausgabe von Bargeld.