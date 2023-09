Winterthur ZH: Mann stürzt fünf Meter in die Tiefe und wird schwer verletzt

Schwerer Arbeitsunfall in Winterthur: Wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilt, war der 64-Jährige kurz nach 17 Uhr mit Arbeiten auf dem Dach einer Garagenbox in einer Einstellhalle beschäftigt. Dabei stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache rund fünf Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.