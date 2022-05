«Das war kein Fallschirm»: Winterthurer beobachten seltsames Flugobjekt am Himmel

Am 15. Mai flog dieses mysteriöse Ding am Winterthurer Himmel. 20min/News-Scout

Darum gehts Was flog am Sonntagabend über Winterthur?

News-Scouts haben ein mysteriöses Objekt gesehen und fotografiert.

Trotz Kamera-Zoom kann man das Objekt nicht erkennen.

Am Sonntagabend beobachteten mehrere Menschen in Winterthur ein mysteriöses Objekt am klaren Frühlingshimmel. «Es ist plötzlich aufgetaucht», erzählt etwa Leserin A. Das rätselhafte Ding sei schnell gewesen, einordnen könne sie es allerdings nicht. «Ich habe mit der Kamera stark rangezoomt und auch so konnte ich nicht erkennen, was es war.»

News-Scout L. ist überzeugt: «Das war kein Fallschirm, auch kein Gleitschirm. Und ein Ballon auch sicher nicht». Vorher habe sie zwar gehört, wie ein Helikopter über die Gegend geflogen sei, sagt L. Das unbekannte Objekt sei am Schluss langsam immer tiefer geflogen. «Dann verschwand es hinter einem Dach.»

Auch News-Scout B. meldete, es fliege «etwas Komisches über Winterthur». Der Leser schätzt das Objekt als gross es. Was es gewesen sein könnte, darüber rätselt B. wie alle anderen.

Auf Nachfrage gaben die Stadt- und Kantonspolizei an, nichts von einem Flugobjekt zu wissen, bei Skyguide war am Abend niemand erreichbar.



Ein unidentifiziertes fliegendes Objekt überraschte Menschen in Winterthur am Sonntagabend. Was ist das, fragten sich viele. Das Foto wurde mit einem starken Zoom aufgenommen.

Am späten Abend meldete sich ein News-Scout mit einer möglichen Aufklärung des Rätsels: Seine Tochter habe am Sonntagmorgen einen etwa ein Meter grossen Chilbiballon aus Versehen fliegen lassen. Dieser sei gegen 10.30 Uhr in Balgach SG, rund 80 Kilometer in direkter Fluglinie östlich von Winterthur entfernt, aufgeflogen.

Leser A. K. vermutet, dass es sich um den mit Aluminium beschichteten Ballon seiner Tochter handeln könnte. Verglichen mit den Bildern der Winterthurer Leser am Abend, sehe das Objekt am Himmel schon seinem Ballon sehr ähnlich. Auch in den Bilder, die A. K. am Morgen aufnahm, nimmt der silberne Ballon in der Luft eine undefinierte Form an.

Der Ballon von A. K.s Tochter flog am Morgen in Balgach SG weg. Der silberne Ballon war etwa ein Meter gross. Auf den Bildern sieht er dem mysteriösen Objekt, den am Abend mehrere Winterthurer beobachteten, sehr ähnlich.