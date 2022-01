Extremismus-Gefahr - Winterthurer Schule hält an Lehrerin aus SRF-Satanisten-Dok fest

Im Dezember strahlte SRF eine Dok aus, in der mehrere Personen – zum Teil auch Lehrerinnen und Lehrer – die Existenz satanistischer Missbrauchsrituale in der Schweiz beteuerten.

Konsequenzen für Protagonisten der SRF-Dokumentation

«Wir können festhalten, dass wir uns einerseits klar und dezidiert vom Thema der Sendung distanzieren», erklärt Christoph Baumann weiter. Hoffmann hatte im Dokumentarfilm auch angegeben, Seminare für Lehrpersonen zum Thema Satanismus und Missbrauch zu geben. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass zwei weitere Protagonisten des SRF-Films aus dem Kanton Basel-Land ihrer Ämter enthoben wurden. Auch sie waren als Lehrpersonen tätig. Wie nau.ch weiter berichtet, war die Frau in dem Fall, die als Primarlehrerin in Blauen BL tätig war, bereits an einer früheren Stelle wegen kontroverser Äusserungen aufgefallen und freigestellt worden.