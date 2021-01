An der Schule Steinacker in Winterthur wurden mehrere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Für die Schüler gilt für die nächsten zwei Tage Fernunterricht.

«Da im Schulhaus vermehrt Coronafälle aufgetreten sind wurde entschieden, die ganze Schule vorerst zu schliessen», sagt Martha Jakob, Präsidentin der Kreisschulpflege Seen-Mattenbach, auf Anfrage.

Darum gehts Im Schulhaus Steinacker in Winterthur gab es mehrere Corona-Fälle, auch in mutierter Form.

Rund 460 Schüler müssen nun zum Massentest.

Das Schulhaus Steinacker in Winterthur bleibt am Montag und Dienstag geschlossen. «Da im Schulhaus vermehrt Coronafälle aufgetreten sind, unter anderem auch in mutierter Form, wurde in enger Absprache mit dem Schulärztlichen Dienst und dem Volksschulamt entschieden, die ganze Schule vom Kindergarten bis zur 6. Klasse vorerst zu schliessen», sagt Martha Jakob, Präsidentin der Kreisschulpflege Seen-Mattenbach, auf Anfrage.

Die Lehrpersonen werden spätestens am Montag betreffend Fernunterricht mit den Eltern beziehungsweise den Kindern Kontakt aufnehmen. Die Betreuung der Kinder sei gewährleistet, so Jakob. Rund 460 Kinder besuchen das Schulhaus Steinacker. Laut Jakob wurde zudem ein Massentest für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehr- und Betreuungspersonen angeordnet. «Bis spätestens Montagabend sollten alle Kinder getestet worden sein.» Am Dienstagabend werde die Lage dann neu beurteilt. «Im besten Fall kann die Schule ab Mittwoch wieder regulär stattfinden.»

Es ist nicht der erste Corona-Massentest an einer Zürcher Schule. Kürzlich mussten Schüler und Lehrpersonen der Schule Feldhof in Volketswil zu einem Corona-Massentest. Sieben Prozent wurden positiv auf das Coronavirus getestet, teilte die Schulpflege letzte Woche mit. Auch das Schulhaus Dorf in Kilchberg wurde geschlossen, nachdem die britische Corona-Variante bei einem Schüler nachgewiesen worden war. Die Schule hat zum Massentest aufgerufen.