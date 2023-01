Solarium in Winterthur fängt Feuer

In Winterthur ZH hat ein Solarium Feuer gefangen. Verletzt wurde bei dem Brand gemäss der Kantonspolizei Zürich niemand.

An der Tösstalstrasse in Winterthur ist in einem Solarium ein Brand ausgebrochen. Ein Video eines News-Scouts zeigt, wie die Feuerwehrmänner vor Ort versuchen, sich über das Dach des Solariums Zugang zu verschaffen. Die Einsatzkräfte reissen dafür die Ziegelsteine aus dem Dach heraus, auch eine Kettensäge kommt zum Einsatz.