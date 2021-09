«Da bin ich konsequent und gehe» - Winterthurer SVP-Präsidentin kündigt Job wegen Zertifikatspflicht in Firma

Man habe sich in «gegenseitigem Einverständnis» entschieden, dass sie das Unternehmen, das laut ihren Angaben in der Museumsbranche tätig ist, verlässt. Wütend ist Wegelin nicht: «Obwohl ich es bedenklich finde, dass Unternehmen freiwillig eine Zertifikatspflicht einführen, verstehe ich die Argumentation meines Arbeitgebers zumindest bis zu einem gewissen Grad und er versteht meine. Wir sind im Guten auseinander.»

«Ich kann es nicht allen recht machen»

Die SVP-Präsidentin nahm am vergangenen Wochenende an der Corona-Demonstration in Winterthur teil. In einem Interview mit Tele Top sprach sie im Zusammenhang mit der Zertifikatspflicht von einem «Impfzwang». Damals sagte sie, dass sie ihren Job verlieren könnte, wenn sie sich «diesem Zwang» widersetzen würde.