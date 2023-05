Kanton Zürich: Winterthurer Turnhalle brennt lichterloh

Ein News-Scout filmte den Grossbrand in der Turnhalle.

Seit kurz nach 2 Uhr morgens brennt es in der Turnhalle vom Schulhaus Tössfeld, berichtet ein News-Scout. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt gegenüber 20 Minuten einen Feuerwehreinsatz, könne aber noch nichts Genaueres sagen. Auch müsse noch abgeklärt werden, ob sich Personen zum Zeitpunkt des Brandes in dem Gebäude befanden. Die Kantonspolizei werde im Verlauf der Nacht oder am Sonntagmorgen weiter informieren.