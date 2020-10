Die beiden lernten sich kennen und freundeten sich an, wobei sich K. anfänglich als Jens ausgab, wie der Beschuldigte am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Winterthur sagte. Er ist wegen Begünstigung und Sprayereien angeklagt. Die australische Polizei war stutzig geworden, als im Dezember 2016 ein Unbekannter mit dem Nutzernamen «blauer.pimmel» sich nach einer Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer und Munition erkundigte – eine Waffe, die die Terrororganisation IS benutzte. Der Kauf von gefälschten Ausweispapieren im Darknet war nicht zustande gekommen, obwohl der Betrag von 1600 Franken in Bitcoin-Währung bereits bezahlt worden war.

«Unverständlich, wie naiv ich war»

Vor Gericht gab sich der Beschuldigte reuig und geständig. Rückblickend sei es unverständlich, wie er so naiv habe sein können. Mit «Jens» habe er zum ersten Mal einen richtig guten Freund gehabt und er habe alles geglaubt, was dieser im erzählt habe. Anfänglich habe er nicht gewusst, dass es sich bei «Jens» um den Mörder vom Seefeld gehandelt habe, erst als dessen Schwester zu Besuch auf die Alp gekommen sei, sei seine wahre Identität bekannt geworden. «Er sagte mir, dass er und sein im Gefängnis einsitzender Komplize von einem Grossindustriellen bedroht würden und er deswegen auf der Flucht sei.»

«Ein Freund, dem ich in Not helfen muss»

Dass K. einen unbekannten Passanten einfach mit einem Messer niedergestochen habe, um den Komplizen freizupressen, wie das die Medien schrieben, habe er nie geglaubt. «Für mich war er kein Mörder, sondern ein Freund, dem ich in der Not helfen muss», so der Beschuldigte. «Ich glaubte ernsthaft, dass er in Gefahr ist und für etwas bestraft wird, was er nie gemacht hatte.» «Und wie denken Sie heute darüber?», wollte die Richterin wissen. «Einfach surreal, es ist schwierig zu begreifen, dass ich so naiv sein konnte», sagte der junge Mann.