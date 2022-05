Winti-Captain bestätigt es: Winterthurs Aufstiegs-Held Alex Frei wird neuer FCB-Trainer

Winterthur steigt in die Super League auf.

Am Samstagabend hatte Winterthurs Aufstiegstrainer Alex Frei noch Tränen in den Augen. «Es gibt einen Fussball-Gott», sagte er im blue-Interview. Seine Spieler liessen ihn hochleben und duschten ihn mit Bier. Und nicht nur die Spieler feierten den 42-Jährigen. Die ganze Stadt tat das. Der Grund: Soeben schaffte der FCW nach einem 5:0-Sieg gegen Kriens nach 37 Jahren die Rückkehr in die Super League. Wenig später aber der Schock.