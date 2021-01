Skifahren und Snowboarden kommt für dich im Moment nicht in Frage, aber du sehnst dich nach frischer Bergluft? Wir zeigen, was du bei einem Weekendtrip in Arosa alles erleben kannst.

Ein Wochenende in Arosa :

Ganze 225 Pistenkilometer umfasst das Wintersportgebiet Arosa Lenzerheide. Aber auch abseits der Skipiste und den vollen Gondeln kannst du in Arosa einige coronataugliche Aktivitäten erleben – selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen.

Auf den Winterwanderwegen und Schneeschuh-Trails gibt es statt Gedränge ganz viel Platz für dich allein sowie eine wunderschöne Aussicht auf die verschneite Winterlandschaft. Wir haben ein Wochenende in Arosa verbracht und zeigen dir, was du dort erleben, essen und wo du übernachten kannst.

Die Aktivitäten

Arosa verfügt über 60 Kilometer gut in Stand gehaltene Winterwanderwege, auf denen du die Bergwelt gemütlich zu Fuss erkunden kannst. Bei einer romantischen Kutschenfahrt entschleunigst du und geniesst das Bergpanorama. Genau wie bei der Schneeschuhwanderung um den zugefrorenen und in unserem Fall zugeschneiten Schwellisee.

Wers rasanter mag, dreht ein paar Runden (oder Pirouetten) auf der offenen Kunsteisbahn Ochsenbühl, welche unter Einhaltung der Schutzmassnahmen aktuell geöffnet hat: Die Schlittschuhe werden vor und nach der Vermietung gereinigt und desinfiziert und auf dem Feld herrscht selbstverständlich Maskenpflicht.

Mit 142 Sonnenstunden im Jahr gehört Arosa zu den drei sonnigsten Orten in ganz Graubünden – es folgt nur knapp auf Davos und Scuol. Arosa Tourismus Die Kombi aus frischer Bergluft und der Winterwanderung sorgt bei Lifestyle-Redaktorin Gloria für gute Laune. Gloria Karthan Entschleunigung pur: Kutscher Jakob fährt uns mit 2 PS vom Dorf zum Prätschli. Dick eingepackt lauschten wir währenddessen den Glöggli des Pferdegeschirrs. Gloria Karthan

Die Verpflegung

Aufgrund der aktuellen Verordnung dürfen Gastrobetriebe nur Take-Away anbieten. Das Restaurant Güterschuppen beim Bahnhof betreibt zur Zeit das Chalet am See, ein Pop-up direkt am Obersee. Eigentlich gäbe es im stimmig eingerichteten Chalet Fondue und Kaiserschmarrn. Stattdessen umfasst das Take-away Angebot momentan etwa Udon-Suppe mit Tofu oder Poulet, Süsskartoffel-Fries mit veganer Tahini-Mayo und Hot Gin Tonic, der es in sich hat.

Viele Bergrestaurants bieten derzeit Take-Away-Möglichkeiten an. Die Konsumation auf den Terrassen ist laut Verordnung des Kanton Graubünden erlaubt, pro Tisch dürfen maximal vier Personen sitzen. Wer sich auf der Winterwanderung verpflegen will, nutzt etwa das Take-away des AlpArosa, das sich in einem umgebauten Stall befindet. Und während der Schneeschuhwanderung um den Schwellisee wärmen uns ein Kartoffel-Lauch-Süppli und selbstgemachte Ravioli vom Restaurant Alpenblick auf, während wir die Aussicht geniessen.

Das Chalet am See darf seine 100 Sitzplätze leider momentan nicht bewirten. Als Alternative haben sich die Betreibenden ein Take-away Menü einfallen lassen, welches bis 17 Uhr angeboten wird. Chalet am See Drinks zum Mitnehmen gibts bis 18 Uhr. Der Hot Gin Tonic aus dem Pop-up des Güterschuppen eignet sich perfekt als Begleitung für einen Abendspaziergang um den Obersee. Gloria Karthan Simpler Soulfood auf 2020 M.ü.M. im AlpArosa: Chili Cheese Fries, Nussgipfeli und Orangenpunsch. Gloria Karthan

Die Unterkunft

Während unserem Wochenende in Arosa übernachten wir im Hotel Valsana, das sich in Gehdistanz zum Bahnhof befindet. Im 4-Sterne-Superior-Hotel fühlen wir uns wie in einem erweiterten Wohnzimmer. Der Tessiner Innenarchitekt Carlo Rampazzi kombiniert modernes Interieur mit alpinem Flair: Englische Ledersessel und indische Stickereien treffen auf rustikale Möbel aus Holz.

Das Valsana ist ein nachhaltiges Luxushotel. Das bedeutet unter anderem: CO2-Neutralität von Check-in bis Check-out, auf der Karte des Hotelrestaurants Twist stehen regionale Küche und europäische Weine und ausgeruht wird auf natürlichen Matratzen aus Österreich.