Winterzeit ist Normalzeit: Zeitumstellung am Sonntag

Am Sonntag um drei Uhr werden die Uhren auf zwei Uhr zurückgestellt. Du kannst also eine Stunde länger schlafen.

Am Sonntag, 29. Oktober, endet die Sommerzeit für dieses Jahr: Die Uhren werden in der Nacht um drei Uhr auf zwei Uhr zurückgestellt. Im Volksmund wird dabei oft von der Winterzeit gesprochen, obwohl das falsch ist. Offiziell gibt es lediglich Normalzeit und Sommerzeit. Im kommenden Jahr wird die Sommerzeit vom 31. März bis am 27. Oktober dauern, also vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober.