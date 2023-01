YB – Winterthur 0:0*: Itten mit erster Chance – Young Boys verpassen die Führung

Die Berner starteten vergangenes Wochenende standesgemäss mit einem Sieg gegen die Hoppers ins neue Jahr – obschon nur mit einem knappen 2:1-Sieg. Die Berner legten energisch los und liessen erst in den Schlussminuten deutlich nach. GC konnte noch verkürzen. Kurz darauf war die Partie dann aber vorbei. So sind die Berner in der Tabelle weiter komfortabel mit 11 Punkten Vorsprung auf Lugano souveräner Leader.