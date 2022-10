FC Winterthur: Club plante mit Regenbogen auf Trikots, doch sie kamen nie

So präsentierte der Club das Trikot in seinem Shop.

So stiessen die Farben offenbar auf Ablehnung bei einigen Spielern. Wie die Tamedia- Zeitungen berichten, sollen einige Spieler die Farben aus persönlichen Gründen abgelehnt haben. 20 Minuten konfrontiert FCW-Sprecher Andreas Mösli damit. Dieser stellt klar: «Es hat sich niemand geweigert, weil wir gar nicht an diesen Punkt gekommen sind. Die Aktion wurde von uns schon vorher sistiert.»

Spieler verschenkten Trikots

Was er damit meint, ist, dass das Nicht-Tragen der Trikots auf schlicht zu wenig Trikots zurückzuführen ist. Gegenüber den Tamedia-Zeitungen sagt er: «Weil wir die Mannschaft nicht über die Sonderaktion informiert hatten, verschenkten einzelne Spieler bereits vor Saisonbeginn ihre Trikots an Bekannte und Verwandte.» Von einer Verweigerung oder gar von homophoben Gründen will Mösli überhaupt nichts wissen. Das stellt er auch gegenüber 20 Minuten klar: «Wir als FCW haben nicht so mit den Spielern geredet, dass sie uns gegenüber eine Meinung äussern mussten.»

Er schiebt die Schuld, dass es mit den Regenbogen-Trikots nicht geklappt hat, auf den Verein. Er spricht von einer teilweisen Überforderung von all den Aufgaben nach dem Aufstieg in die Super League und davon, dass man gar keine Zeit gehabt habe, um das Thema mit der Mannschaft ausführlich zu besprechen.

So kam es, dass ausgerechnet beim FC Winterthur der Regenbogen vom Trikot verschwand und der FCW dem FC St. Pauli sowie den Winti-Frauen nicht nacheiferte. Der deutsche Traditionsclub trat in der vergangenen Saison mit Regenbogen-Emblem an. Bei den Frauen des FCW prangen die Farben an der Captainbinde von Karin Mönch. Immerhin: Ein paar Winterthur-Fans konnten sich trotzdem freuen. So kamen ein paar Trikots in den Verkauf – sie waren innert kürzester Zeit vergriffen.