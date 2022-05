Rückkehr zum FCB : Winti-Trainer Alex Frei soll Abascal-Nachfolger beim FC Basel werden

Für die kommende Saison dürfte sich FCB-Boss David Degen nach einem neuen Trainer umsehen. Ein Szenario, dass Winterthur-Coach Alex Frei nach Basel zurückkehrt, scheint immer realistischer.

Wer steht in der kommenden Saison beim FC Basel an der Seitenlinie? Nicht erst nach dem enttäuschenden 1:1 gegen GC am Donnerstagabend scheint klar, dass es nicht der aktuelle Interimstrainer Guillermo Abascal sein dürfte. Die «BZ Basel» und die «Basler Zeitung» (beides Bezahlschranke) bringen nun einen alten Bekannten ins Spiel und verweisen auf verschiedene Quellen: Winterthur-Coach Alex Frei.

«Ich bin Trainer in Winterthur, weil ich das so wollte»

Klappt es nun mit zwei Jahren Verspätung unter Burgener-Nachfolger David Degen mit dem Cheftrainer-Posten in Basel? Im Januar äusserte sich Frei kurz nach Amtsantritt in Winterthur gegenüber 20 Minuten zu einem möglichen Engagement beim FCB: «Ich bin Trainer in Winterthur, weil ich das so wollte. Die Frage nach einem Verbleib bei einem Nichtaufstieg stellt sich für mich überhaupt nicht.»