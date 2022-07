FC St. Gallen: Peter Zeidler will Espen-Euphorie gegen den FCW entfachen

Der FC St. Gallen trifft am Samstag mit dem FC Winterthur auf den Club, der die Ostschweizer 2019 aus dem Cup kegelte. Espen-Trainer Peter Zeidler erklärt, er habe das «Winti-Trauma» abgelegt.

FC St. Gallen : Winti-Trauma abgelegt – Zeidler will Espen-Euphorie gegen FCW entfachen

1 / 5 St. Gallen-Trainer Peter Zeidler ist vor dem Spiel gegen Winterthur gut gelaunt. freshfocus Der 59-Jährige weigerte sich in der Vergangenheit eine Zeit lang den Namen «Winterthur» in den Mund zu nehmen, wegen einer bitteren Cup-Pleite 2019. Urs Lindt/freshfocus «Von Trauma kann keine Rede sein», sagt Zeidler vor dem Wiedersehen mit dem FCW. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts

«Da ich den Namen der Stadt vollständig aussprechen kann, sehen Sie ja, dass von Trauma keine Rede sein kann», meint ein gut aufgelegter Peter Zeidler an der Medienkonferenz am Freitag, einen Tag vor dem Duell mit Aufsteiger Winterthur (ab 20.30 Uhr live bei uns im Ticker). Das gewissermassen «traumatische Erlebnis» für den Espen-Coach ereignete sich am 13. September 2019, als die Ostschweizer beim damaligen Challenge-Ligisten auf der Schützenwiese sensationell mit einer 0:3-Pleite aus dem Cup flogen.

Obwohl die Saison 2019/20 nach der bitteren Pleite gegen den unterklassigen Gegner für St. Gallen zur stärksten Spielzeit in der Zeidler-Ära inklusive einem lange Zeit sehr spannenden Titelrennen mit YB in der Meisterschaft gehört, machte sich der deutsche Trainer einen Spass daraus, den Namen der Stadt Winterthur nicht in den Mund nehmen zu wollen. Seiner Frau soll er sogar den Wunsch nach einem Spaziergang durch die Winterthurer Altstadt abgeschlagen haben.

Die Espen verloren letztes Wochenende wegen eines Traumtors von Servette. blue

«Beeindruckende Winterthurer Mentalität»

«Wir haben mittlerweile die erste Ausfahrt genommen und den Stadtrundgang in Wil gemacht. Die Stadt fängt ja auch mit ‹Wi› an», so Zeidler, der selbst nach der 0:1-Niederlage zum diesjährigen Saisonauftakt gegen Servette den Humor nicht verloren hat.

In ernstem Ton beteuert der Espen-Coach, dass er grossen Respekt habe vor dem Team von Bruno Bruner und schon ein paar Mal persönlich auf der Schützenwiese auf der Zuschauertribüne zu Gast war. «Der Besuch dort im Stadion ist anders als in anderen Stadien Europas», so der Deutsche mit grosser Bewunderung für die Heimstätte des kommenden Gegners.

Das Spiel der Winterthurer gegen den FC Basel (1:1) habe man beim FCSG letzte Woche auf der Busfahrt nach Genf verfolgt und danach analysiert. «Es war beeindruckend, mit welcher Mentalität und welcher taktischen Ausrichtung die Mannschaft aufgetreten ist», lobt Zeidler den Rückkehrer in die höchste Schweizer Spielklasse.

Winti trotzte am 1. Super-League-Spieltag ein1:1 dem FCB ab. blue

«Wollen eigene Euphorie entfachen»

Angst vom Aufstiegs-Freudentaumel der Eulachstädter überrollt zu werden, hat Zeidler nicht. «Wir wollen nicht ihre Euphorie dämpfen, sondern eine eigene Euphorie auf den Platz bringen», erklärt der 59-Jährige. Es sei in jeder Liga so, dass ein Aufsteiger gerade in den ersten Spielen mit grossem Elan zu Werke gehe.

«Sie sind eine Bereicherung für die Liga und ein Kultclub, aber dieser spielt am Samstag ebenfalls gegen einen Kultclub mit tollen Zuschauern», so der St. Galler Trainer, der beim ersten Heimspieltag im Kybunpark auf ein gut gefülltes, wenn nicht sogar ausverkauftes Stadion zählen kann.

Unter der Woche haben die Espen vor 2700 Zuschauerinnen und Zuschauern gegen den FC Valencia mit Nati-Verteidiger Eray Cömert und Italien-Legende Gennaro Gattuso getestet (0:2) und dabei eine «tolle Beziehung» mit den Fans aufbauen können. Nun gelte es, diese Begeisterung am Samstag mit rund 15’000 St. Galler Supporter im Ostschweizer Derby weiter ausbauen, meint Zeidler und fügt schelmisch an: «Das geht natürlich am besten, wenn man nicht verliert oder sogar gewinnt.»