Bregenz (A)

Winzer holt falschen Wein aus der Tiefe des Bodensees

Rund ein Jahr lag es auf dem Grund des Bodensees: Ein Fass mit rotem Wein haben Taucher am Samstag aus der Bregenzer Bucht geborgen.

Eine kleine Panne gab es allerdings bei der Aktion: Der Tank mit 1000 Litern Wein lag zusammen mit einem weiteren Tank Weisswein seit Mai 2019 auf dem Bodenseegrund – und eigentlich hätte am Samstag der weisse Wein geborgen werden sollen. Nach Angaben einer Sprecherin von Möth liessen sich jedoch die beiden Tanks in der Tiefe nicht unterscheiden, so dass versehentlich der Rotwein heraufgeholt wurde. «Ich bin froh, dass wir unter diesen extremen Bedingungen überhaupt eines der beiden Fässer bergen konnten», so Sepp Möth. Denn die niedrigen Wassertemparaturen und das extrem aufgewühlte Seewasser machte den insgesamt sechs Tauchern zu schaffen. «Wir waren ja teilweise schon sehr lange im Wasser und sind immer wieder getaucht um die Markierungsboje in fünf Metern Tiefe finden zu können, aber schon dort betrug die Sicht kaum mehr als 50 Zentimeter», so Johannes, einer der Taucher. Erst im dritten und damit letzten möglichen Tauchgang konnten die Fässer schliesslich ausgemacht und dann auch geborgen werden. Dabei wurde das Fass in knapp 60 Metern Tiefe an ein Bergeseil gehängt, mit Hilfe von Hebeballons angehoben und in den Bregenzer Hafen geschleppt.