Demenz durch Mikroplastik: Forscher finden Hinweise

Mehrere Tausend Tonnen Mikroplastik gelangen in der Schweiz in die Umwelt. Auch der Bundesrat hat sich entschieden, umweltschonende Alternativen zu fördern.

Was sind die Erkenntnisse?

Forschende vom Institut für Neurowissenschaft an der University of Rhode Island haben eine Untersuchung mit Mäusen durchgeführt , um herauszufinden, wie das Mikroplastik sich auf ihr Verhalten auswirkt. Die Mäuse wurden drei Wochen lang mit Wasser versorgt, das mit winzigen Plastikteilchen versehen wurde.

Je nach Alter der Mäuse sorgte das Mikroplastik für unterschiedliche Veränderungen: «Es gab Verhaltensmuster, die Demenz ähnelten und besonders bei älteren Mäusen zum Vorschein kamen», so Studienleiterin Jaime Ross. Die Tiere richteten sich häufiger auf, so als ob sie sich orientieren würden oder nach etwas suchen. «Es ist erstaunlich, wie wenig Plastik nötig ist, um solche Veränderungen zu bewirken», so Ross.

Polyethylen wird am häufigsten in Produkten wie Plastiktüten, Folien, Flaschen oder Haushaltsbehältern verwendet, während Polypropylen für Lebensmittelverpackungen, Autoinnenräume oder medizinische Geräte gebraucht wird. Beide haben unterschiedliche Eigenschaften und Vorteile. Mikroplastik entsteht, wenn grössere Plastikteile im Laufe der Zeit in winzige Partikel zerfallen.

Was könnten Gründe sein?

Um mehr über das Verhalten der Mäuse herauszufinden, wurden Gewebeproben von verschiedenen Organen untersucht, um die Zellen zu analysieren. Die Ergebnisse zeigen, dass schon eine kleine Belastung mit Mikroplastik ausreichte, um sich in allen untersuchten Organen festzusetzen – unter anderem in Gehirn und Leber.

Die Forschende überraschte, dass das Mikroplastik nur via Trinkwasser ins Gehirn der Mäuse gelangt war. Sie rechnen damit, dass der Mikroplastik über den Verdauungstrakt hinausgeht und in den Blutkreislauf gelangt. Dort überwinde es offenbar die schwer zu durchdringende Blut-Hirn-Schranke. Im Hirn sorgte das Plastik dann zu einer Abnahme von Proteinmarkern, die Neuronen bei ihren Aufgaben unterstützen.

Was wusste man bisher?

Bereits in früheren Studien wurde festgestellt, dass Mikroplastik problematisch sein könnte. So wurde im Labor bereits an menschlichen Zellen geforscht und herausgefunden, dass sich dieser in unserem Blut festsetzen kann. Wenn Lebewesen, vor allem Meeresorganismen, Mikroplastik ausgesetzt werden, kann das zu Stress in ihren Zellen führen, Entzündungen hervorrufen und ihre Zellgesundheit verringern, so die Forschenden.