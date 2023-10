New Yorks kleinstes Apartment: 5 Quadratmeter, 1400 Dollar Miete

Winzige Wohnung : Rate mal, wie viel diese 5 Quadratmeter in New York kosten

Kaum grösser als eine Abstellkammer: Ist das die kleinste Wohnung in New York?

New York ist ein teures Pflaster: Die Stadt gehört seit Jahren zu den zehn teuersten Städten der Welt, 2022 hat sie das Ranking sogar gemeinsam mit Singapur angeführt. Das liegt auch an den unglaublich hohen Mietpreisen. So kosten teilweise lächerlich kleine Wohnungen oder WG-Zimmer mehrere Tausend Dollar, die Durchschnittsmiete in Manhattan lag im Mai bei 4500 Dollar.

Die möglicherweise kleinste Wohnung New Yorks geht allerdings gerade bei Instagram viral: Der Immobilienhändler Erik Conover zeigt im Video, das ursprünglich bereits im Juni 2022 hochgeladen wurde, eine Wohnung am St. Marks Place an der Lower East Side. Die Wohnung fasst 55 Squarefeet, also umgerechnet 5,1 Quadratmeter Wohnfläche und kostet monatlich 1400 Dollar.

Kein Platz für ein Badezimmer

In der munzigen Wohnung hat es nicht viel: eine Mikrowelle, ein Brünneli, ein Fernseher, ein kleiner Kühlschrank und ein schmaler Schrank. Wenn du ein richtig kleines Sofa findest, hätte es vielleicht Platz – es wird aber eng. Geschlafen wird, wie in vielen Campervans oder Wohnwagen, auf einer erhöhten Plattform. Viel Platz gibt es aber auch da nicht, wie der 1,95 Meter grosse Conover zeigt.

So kann er sich auf der Schlafplattform nicht ausstrecken, Füsse und Kopf berühren die Wände. Auch kann er stehend, mit ausgestreckten Armen, locker beide Wände berühren. Für eine Toilette ist bei solchen Platzverhältnissen natürlich keinen Raum, dafür gibt es eine Gemeinschaftstoilette im Gang.

275 Dollar pro Quadratmeter

Zwar ist diese winzige Wohnung, bei der jeder der Quadratmeter satte 275 Dollar kostet, bei weitem nicht das einzige absurde Wohnungsangebot in New York, es ist aber sicher eine der kleinsten Behausungen. Am Ende des Videos fragt Conover seine Follower, ob das Apartment seinen Preis wert ist. Die meisten sind sich einig: auf keinen Fall.

«Und ich dachte schon, ich hätte alles gesehen», schreibt ein User und ein anderer vergleicht Preise: «Es ist völlig absurd! Da, wo ich wohne, kann man für dieses Geld ein dreistöckiges Haus mieten!» In Schweizer Städten wie Zürich bekommt man für die umgerechnet 1281 Franken zwar auch vor allem Einzimmer-Wohnungen oder WG-Zimmer, die sind aber wenigstens mindestens 20 Quadratmeter gross.