Wipkingen: Zug zum Flughafen Zürich wegen Störung evakuiert

Darum gehts Wegen einer Fahrzeugstörung musste am Sonntagnachmittag ein Zug evakuiert werden.

Passagieren, die zum Zürcher Flughafen müssen, könnte die Verspätung den Flug kosten.

Denn nachdem sie in Wipkingen den Zug verlassen konnten, ging es zuerst zurück an den Zürcher HB.

In Wipkingen ist ein Interregio der SBB mitten auf der Strecke HB-Flughafen liegen geblieben. Wie ein Leser berichtet, sei ein Bekannter von ihm aus den Vereinigten Staaten auf dem Zug, um am Zürcher Flughafen dann seine Rückreise anzutreten. Der IR13, der um 15.09 Uhr am Zürcher Hauptbahnhof abfuhr, sollte eigentlich nur zwölf Minuten später am Flughafen ankommen.

«Jetzt verpassen sie wohl ihren Flug»

Stattdessen finden sich nicht nur der Zug, sondern auch der US-Amerikaner um 16.30 Uhr auf einem Viadukt in Wipkingen wieder. «Der Zug wird evakuiert – jetzt verpassen einige Leute wohl ihren Flug», so der News-Scout. Denn wie die SBB gegenüber 20 Minuten bestätigt, sei es beim Zug in Wipkingen zu einer Fahrzeugstörung gekommen.

Um den Gästen eine möglichst schnelle Weiterreise zu ermöglichen, habe man dann einen zweiten Zug vorfahren lassen. Wie Mediensprecher Reto Schärli sagt, werden die Passagiere dann in den neuen Zug umsteigen und anschliessend wieder an den Zürcher Hauptbahnhof gebracht werden. Bilder des US-Amerikaners zeigen, wie sich unzählige Passagiere durch den Zug schlängeln, bevor sie über einen Steg mitten auf der Bahnstrecke in den anderen Zug umsteigen.

Hier können sich Betroffene melden

In Zürich werden die Reisenden voraussichtlich mit einer happigen Verspätung ankommen – Schärli rechnet mit 90 bis 120 Minuten Verspätung. Flugreisende, die wegen der Panne nun ihre Maschine am Flughafen Zürich verpasst haben, können bei der SBB aber eine Entschädigung geltend machen. Denn ab einer Verspätung von einer Stunde oder mehr winkt Betroffenen unter Sbb.ch/fahrgastrechte Geld.

Auswirkungen auf den restlichen Zugverkehr hatte die Panne in Wipkingen nicht – auf der Strecke können Züge nämlich auch auf alternative Routen ausweichen, wie Reto Schärli von der SBB sagt.