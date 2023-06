Besetzung: Wipkinger Postgebäude erneut besetzt

In der Nacht auf Sonntag wurde der erste Stock des Postgebäudes in Wipkingen von der Gruppe «Die Pöstler*innen» besetzt. Bereits am 2. Juni besetzten die unbekannten Personen das Gebäude. (Bild von damals)

Die Gruppe will, dass das Gebäude in Zukunft wieder für den Service Public genutzt wird.

Das ist passiert

Eine Gruppe von unbekannten Personen hat in der Nacht auf Sonntag den ersten Stock des alten Postgebäudes am Wipkingerplatz erneut besetzt. Die gleiche Gruppe besetzte das Gebäude bereits am 2. Juni. Aufgrund der ersten Besetzung plante die Schweizerische Post Strafanzeige zu erstatten, wie damals Mediensprecher Erich Goetschi gegenüber 20 Minuten sagte.

Darum wurde das Gebäude erneut besetzt

Wie «Die Pöstler*innen» in einer Mitteilung mit dem Namen «Jetzt geht die Post aber wirklich ab» schreiben, sei der Versuch, das leer stehende EWZ-Gebäude beim Letten zu besetzen, von der Stadt mit «fadenscheinigen Argumenten» vereitelt worden. «Nach der ungerechtfertigten Räumung wurde das Gebäude mit Paletten gefüllt, um eine Nutzung vorzutäuschen. Dieses Mal nehmen wir uns unseren Raum zurück, bevor die Post die Räumlichkeiten mit leeren Paketen füllt.» Denn, so die Besetzerinnen und Besetzer: «Leerstand ist kein Zustand.»

Mit der Besetzung will die Gruppe erreichen, dass das Gebäude am Wipkingerplatz wieder im Sinne des Service Public öffentlich wird. «Deshalb nehmen wir die Sache selbst in die Hand und hoffen, dass dieses Mal ein konstruktiver Dialog mit der Post möglich ist», so «Die Pöstler*innen» in der Mitteilung.