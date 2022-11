Super League: Frust bei Playoff-Clubs nach der Wahl des Schotten-Modus

So funktioniert der Schotten-Modus

Zwölf Teams sind ab der kommenden Saison in der Super League vertreten. Diese Mannschaften spielen ab der Saison 2023/24 drei Mal gegeneinander. Nach jeweils drei Modellen wird die Liga in eine Meister- und eine Abstiegsgruppe unterteilt. Im Anschluss werden dann jeweils fünf weitere Partien bestritten, womit die finale Rangliste ermittelt wird.

Mit dem Schotten-Modus soll also die Fairness weiter hochgehalten werden. Denn alle Teams nehmen die Punkte aus den ersten 33 Spielen mit. Am Ende wird es also dann 38 statt wie bisher 36 Spiele geben. Die Winterpause würde dann wohl etwas verkürzt stattfinden. Das ist allerdings in vielen Topligen in Europa sowieso bereits der Fall.