Psychologe zum Fall L. C. - «Wir alle sind anfällig für Denkfehler»

Im Nachhinein ist man immer schlauer. Dann entpuppt sich die perfekt inszenierte Bildwelt, die L. C. auf Instagram aufbaute, als falsches Versprechen eines Blenders. «Er zeigt das, was sich die Leute wünschen. So funktioniert ja auch Werbung», sagt der Sozial- und Wirtschaftspsychologe Christian Fichter. Status und finanzielle Macht, das komme bei vielen Männern an.

L. C. lebte das Versprechen vom schnellen Geld vor, das er seinen Anlegern gab. Dabei nutzte er geschickt auch menschliche psychologische Eigenschaften aus. Ob er dafür strafrechtlich belangt werden kann, ist offen, die Ermittlungen sind noch im Gang. «Wir alle sind anfällig für Denkfehler und Leute wie L. C. sind gute intuitive Psychologen», sagt Fichter.

Und Figuren wie L. C. sind keine Ausnahme. Dieter Behring schädigte Anfang der 2000er-Jahre Anleger um 800 Millionen Franken. Er behauptete, den «genetischen Code» des Börsenhandels geknackt zu haben. Sein Hedgefonds, der in der Schweiz nie zum Vertrieb zugelassen war, entpuppte sich als milliardenschweres Schneeballsystem, in das auch teils prominente Anleger investierten. Behring wurde 2016 nach einem über zehnjährigen Verfahren vom Bundesstrafgericht zu einer fünfeinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Er ging dagegen in Revision und starb am 5. März 2019, ohne die Haft angetreten zu haben.