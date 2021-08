So reagiert das Internet auf die Schocknachricht von Roger Federer

Reaktionen auf Schocknachricht : «Habe das Gefühl, dass Federer auf Biegen und Brechen weitermachen möchte»

Nach der Schocknachricht von Roger Federer hoffen Fans und Gegner auf ein Comeback des Maestros. Von der 20-Minuten-Community gibts neben Genesungswünschen auch Kritik.

Roger Federer gibt per Video-Botschaft bekannt, dass er erneut mehrere Monate ausfallen wird. Video: Roger Federer

Darum gehts Am Sonntagabend verkündete Roger Federer, dass er sich erneut operieren lassen muss.

Auf Social Media hoffen die Fans und Gegner, dass der 40-Jährige bald auf die Tour zurückkehrt.

Die Community von 20 Minuten ist dagegen etwas kritischer eingestellt.

Es ist eine Hiobsbotschaft für alle Tennis-Fans: Roger Federer muss sich erneut am Knie operieren lassen! Auch auf Social Media reagieren Tennis-Fans geschockt. Der Grossteil wünscht dem Maestro vor allem eines: eine schnelle Genesung und hofft, den 20-fachen Grand-Slam-Sieger bald wieder auf dem Court zu sehen.

Doch nicht nur seine Fans, sondern auch Federers Konkurrenten hoffen, dass der Schweizer noch einmal auf die ATP-Tour zurückkehren wird. «Wir alle lieben es, ihm beim Spielen zuzusehen», wird die russische Weltnummer zwei Daniil Medwedew (25) zitiert. «Hoffentlich sehen wir ihn bald wieder auf der Tour, weil ich denke, dass es das ist, was er will. Es ist das, was wir alle wollen. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung.»

Einige Tennis-Fans verarbeiten die Verletzungsnachricht von Federer mit Galgenhumor. In Anbetracht seiner immer länger werdenden Krankenakte werden der Schweizer und Kollege Rafael Nadal mit den beiden einstigen Action-Stars Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone verglichen. Die beiden Hollywood-Legenden hatten in der jüngsten Vergangenheit bei ihrer eigentlichen Tätigkeit ebenfalls immer wieder mal mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen.

Federer hält nach wie vor unzählige Rekorde

Schon das gesamte Jahr über hatte Federer mit seinem Körper zu kämpfen. Aufgrund der hohen Belastung für sein Knie entschied er sich, im Juni vor dem Achtelfinal des French Open aus dem Turnier auszusteigen und sich so besser auf sein «Wohnzimmer» in Wimbledon vorbereiten zu können. Nur wenige Stunden vor seinem Rückzug hatte er den Österreicher Dominik Koepfer in vier hartumkämpften Sätzen aus dem Turnier gekegelt.

Es war eine der seltenen Gelegenheiten in der Karriere des Baselbieters, bei der er den Unmut vieler Tennis-Fans zu spüren bekam. In Anbetracht der jüngsten Verletzungssorgen dürfte Federers Entscheidung nun in einem anderen Licht erscheinen.

Trotz der sich in den vergangenen Jahren häufenden Verletzungen, Operationen und Zwangspausen, hält Federer nach wie vor unzählige Rekorde. In Sachen Ausdauer liegt der mittlerweile 40-Jährige aber (noch) hinter Tennis-Legende Jimmy Connors. Der US-Amerikaner hat in seiner Karriere 31 Partien mehr bestritten als Federer und dabei 23 Siege mehr eingefahren. Beides sind Zahlen, die für den Schweizer bei einem Comeback noch zu erreichen wären. Dass Federer (103) Conners Marke von 109 Turniersiegen knackt, scheint deutlich unrealistischer.

Umso trauriger sind die schlechten Nachrichten von Federer, weil der 40-Jährige am Montag eigentlich einen Grund zum Feiern gehabt hätte. Auf den Tag genau vor 13 Jahren gewann er gemeinsam mit Stan Wawrinka an den Olympischen Spielen in Peking Gold im Doppel.

Das meint die 20-Minuten-Community

Etwas kritischer äussert sich die 20-Minuten-Community zum erneuten Ausfall von Federer. «Ich hatte das Glück, dass ich 15 Jahre lang einen Top-Roger sehen durfte. Aber mittlerweile schaue ich seit ein paar Jahren nicht mehr, die Leistung stimmt für mich nicht mehr und zu viele Verletzungen. Ich habe einfach das Gefühl, dass er auf Biegen und Brechen weitermachen möchte», schreibt ein User.

«Dann soll er seinen Rücktritt bekanntgeben. Sein Körper sagt klar, ich mag nicht mehr. Er muss sich doch nicht beweisen, er hat soooo viel erreicht», meint ein anderer.

Comeback oder Rücktritt?

Kehrt Federer also überhaupt noch einmal auf die Tour zurück? «Ich könnte mir vorstellen, dass es das war, vielen Dank Roger für alles, es war eine tolle Zeit!», so ein 20-Minuten-User.

Einige wenige glauben jedoch noch an ein erfolgreiches Comeback: «Warum soll er aufhören, wenn er es geniesst wie ein Popstar. AC/DC kam ja auch zurück sowie andere. Er spielt mit 50 immer noch besser als 18-jährige Semiprofis.»

