Aktualisiert vor 22h

«Wir appellieren an alle, die zwei Meter einzuhalten»

Auch im Kanton Luzern hat die Polizei festgestellt, dass die Corona-Regeln nicht mehr so gut befolgt werden. Sie appelliert an die Bevölkerung und kündigt Bussen an.

von Martin Messmer

Darum geht es Die Luzerner Polizei kündigt über das Auffahrtswochenende gezielt Kontrollen an.

Sie wird dabei prüfen, ob die Corona-Regeln eingehalten werden.

Sie erinnert daran, dass die Regeln nach wie vor gelten.

Zwei Meter Abstand müssen eingehalten werden.

Menschenansammlungen mit mehr als fünf Personen sind verboten.

Die Luzerner Polizei vermutet, dass das verlängerte Auffahrtswochenende und die Wetterprognosen «viele Luzernerinnen und Luzerner in den nächsten Tagen nach draussen locken» dürfte. Deshalb appelliert sie an die Bevölkerung: «Die Luzerner Polizei weist darauf hin, dass die Covid-19-Massnahmen weiterhin gelten und diese von den Ordnungskräften auch entsprechend kontrolliert werden.»

Die Lockerungen der letzten Wochen hätten auch in Luzern am letzten Wochenende teilweise zu Situationen geführt, «bei denen sehr viele Menschen auf engem Raum zusammenkamen».

Polizei kündigt Kontrollen an

Die Luzerner Polizei und der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor, Regierungspräsident Paul Winiker, weisen deshalb darauf hin, dass die Bestimmungen betreffend Social Distancing (min. 2 Meter Abstand) und Menschenansammlungen (max. 5 Personen) nach wie vor gelten.