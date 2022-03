Flüchtlingswelle aus der Ukraine – «Wir arbeiten 24/7, um alle Menschen in Wohnungen unterzubringen»

Seit der Einführung Mitte März ist der Andrang von Flüchtenden aus der Ukraine in der Schweiz gross. Ankommende mussten teilweise viele Stunden vor dem Empfangszentrum Bässlergut in Basel ausharren.

Der Kanton will möglichst alle Geflüchteten in normalen Wohnungen unterbringen. Kinder sollen zudem so rasch wie möglich eingeschult werden.

Die Schweiz erwartet infolge des andauernden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bis zu 60’000 Flüchtende aus der Ukraine. Wie viele davon in der Region Basel landen werden, ist noch unklar. Die Regierungen beider Halbkantone informierten am Mittwoch zur aktuellen Situation und den getroffenen Massnahmen.

«Basel hat schon Erfahrungen mit Flüchtlingen, doch dies ist eine völlig neue Dimension von Migration. Die Anzahl und die Geschwindigkeit, in der wir Unterkünfte und alles Wichtige bereitstellen müssen, ist neu», erklärt der Basler Wirtschafts- und Sozialdirektor Kaspar Sutter. Momentan stünden 300 Plätze in Basel zur Verfügung. Sutter betont: «Ein Dach über dem Kopf und ein Bett zum Schlafen sind momentan das Wichtigste.» Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten den Schutzstatus S und sind von der Sozialhilfe automatisch kollektiv versichert.

60 Betten im Fünfsternehotel und viel privates Engagement

Die Einsatzbereitschaft der Bevölkerung sei sehr hoch. «Zwei Drittel der Asylsuchenden können sofort Schweizer Familien zugeteilt werden», berichtet Ruedi Illes, Leiter der Sozialhilfe Basel-Stadts. Die Sozialhilfe akquiriert permanent neue Wohnungen und passende Liegenschaften. Der Aufwand und die Belastung seien dennoch hoch, denn das Personal müsse aufgestockt werden, um mit den Massen klarzukommen. «Wir arbeiten 24/7, um alle Menschen in normalen Wohnungen unterzubringen», so Illes. Im Baselland haben bisher 90 Prozent der Geflüchteten eine private Unterkunft.

Viele Firmen und Private in beiden Basel sind bereit, zu helfen und Wohnraum zur Verfügung zu stellen. «Das Hotel Les Trois Rois bietet 60 Betten an. Es wird auch mit unseren Anstrengungen bemerkbare Unterschiede zwischen den Unterbringungen geben», erklärt Illes. Jedoch erklärt der Regierungsrat, dass alle Privathaushalte, die Flüchtlinge aufnehmen, eine Hilfe darstellen. «Wir sind über langfristige und auch kurzfristige Unterbringungsplätze dankbar», äussert sich Illes.

Es werde auch in Betracht gezogen, freiwillige Zivildienende für eine vollumfassende Betreuung der Flüchtlinge einzusetzen. «Wenn es vermeidbar ist, wollen wir keine Kinder in kantonalen Anlagen wie unterirdische Bunker unterbringen», betonte Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann. Im Baselbiet ist der Kanton zudem daran, das Spital Laufen zur Unterbringung von Geflüchteten in Betrieb zu nehmen.

Kinder wollen zur Schule

Bei der Integration der ankommenden Flüchtenden kommt der Schule eine Schlüsselrolle zu. «Die Anfrage ist sehr hoch», so Erziehungsdirektor Conradin Cramer. «Die Kinder wollen in die Schule gehen.» Cramer betont, dass man offen sei für unkonventionelle Lösungen. «Jedes Kind hat bei seiner Ankunft ein Recht auf eine vollumfassende Schulbildung.» Mit vereintem Willen versuche man, das Beste aus der Situation zu machen. In Kitas und der Primarschule würden Kinder aus der Ukraine nahtlos integriert, weil diese die Sprache sehr rasch lernen würden. Ab Sekundarstufe sollten die Kinder zuerst ausreichende Deutschkenntnisse erwerben. Rund 100 Kinder aus der Ukraine wurden bereits in Basel-Stadt eingeschult.