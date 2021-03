1 / 6 Susann Lorani (41) , COO und Zahnärztin vom Zahnarztzentrum.ch in Zürich , will sich impfen lassen… Privat …ihr bleibt jedoch bislang ein Impftermin verwehrt. 20min/Simon Glauser Als Zahnärztin wird sie erst in einer späteren Prioritätengruppe geimpft. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Bis Mitte Jahr sollen alle, die das wollen, in der Schweiz geimpft sein, sagt der Bund. Doch das Impfziel des Bundes droht zu scheitern.

Auch das Personal im Gesundheitswesen muss sich gedulden: Aufgrund der Impfstoff-Knappheit und Prioritätengruppen haben viele noch keinen Impftermin.

Dies auch, wenn die Arbeit teils ohne Maske und Distanz durchgeführt werden muss.

Susann Lorani (41), COO und Zahnärztin, Zahnarztzentrum.ch, Zürich

«Wir arbeiten am offenen Mund und sind somit einem möglichen Infektionsrisiko während der Arbeit am Patienten ausgesetzt. Aktuell haben wir keine Chance, uns gegen COVID-19 impfen zu lassen. Eine Zahnärztin trifft täglich auf bis zu 15 Patienten, Dentalhygieniker*innen behandeln meist 8 Personen am Tag und auch Dentalassistent*innen sind betroffen. Je nach Behandlung wirbeln die Instrumente Flüssigkeit auf und produzieren eine Wolke mit Aerosolen.

Für unsere Patienten haben wir funktionierende Schutzkonzepte. Wir Zahnmediziner können uns mit FFP2-Masken, regelmässigem Lüften und Desinfizieren schützen – aber nie zu 100 Prozent. Die Mehrzahl unserer Mitarbeiter und ich würden uns sofort impfen lassen. Unsere Berufsgruppe sollte priorisiert werden und möglichst bald zum Zuge kommen. Viele unserer Kollegen im Ausland sind bereits geimpft, in Italien oder Deutschland haben Zahnmediziner*innen eine höhere Priorität als in der Schweiz. Für mich ist es unverständlich, dass wir hier trotz des hohen Risikos so lange auf die Impfung warten müssen.»

Andrea N.*, Hebamme aus Bern

Bei der Arbeit bin ich als Hebamme regelmässig einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Ich würde mich deshalb sehr gerne impfen lassen – ein Termin ist jedoch noch in weiter Ferne. Bei der Geburt ist es für Frauen fast unmöglich, eine Maske zu tragen, deshalb verzichten wir in unserem Spital darauf. Es kam jedoch mehrmals vor, dass Frauen mit Covid infiziert waren. Dann versuchen wir die Maskenpflicht auch während der Geburt einigermassen durchzusetzen. Und trotzdem: Niemand vom Personal meldet sich gerne für einen solchen Einsatz, da man ein Risiko eingeht.

Für alle Beteiligten sind das enorm schwierige Situationen – könnten wir uns impfen lassen, würde das sehr vieles einfacher machen. Trotzdem ist bei uns im Spitalbetrieb noch niemand geimpft, der nicht im Notfall, auf der Intensiv- oder der Covid-Station arbeitet. Das ist total frustrierend. Ich kann auch nicht verstehen, dass es kantonal so gravierende Unterschiede gibt.»

Impfziel des Bundes droht zu scheitern Impfen ist laut Experten der sicherste und schnellste Weg aus der Pandemie – doch der Schweizer Impfplan steht auf der Kippe. Bereits jetzt zeigen sich Engpässe bei Infrastruktur und Impfstoff, schreibt die NZZ am Sonntag. D as Ziel des Bundes ist, bis Mitte Jahr alle, die wollen, gegen Corona geimpft zu haben. Das wären bis Ende Juni rund 5,25 Millionen Menschen. Dazu müssten die Kantone aber bis zu 130 ’ 000 Dosen pro Tag verabreichen können. D as sei aber «ambitioniert» und nur möglich, wenn alles ideal laufe, sagt Rudolf Hauri, der Präsident der Schweizer Kantonsärzte. Grenzen sieht Hauri unter anderem in der Verfügbarkeit des Fachpersonals. Und der Bund wird den Impfstoff nicht in gleichmässigen Mengen liefern, schreibt die Zeitung. Ein weiterer Knackpunkt: Rund 2 Millionen der nötigen Impfstoffe, die eingerechnet sind im Impfplan, sind in der Schweiz noch gar nicht zugelassen.

Myriam S.* (31), Pflegefachfrau aus Zürich

Ich bin bei einem Temporärbüro angestellt und arbeite in unterschiedlichen Spitälern als Pflegefachfrau. Offenbar hat der Kanton Zürich das temporäre Personal bislang nicht in die Impfpläne miteinbezogen oder dieses schlichtweg vergessen – denn bislang konnte ich mich nicht einmal zur Impfung anmelden. Das ist für mich komplett unverständlich. Als temporäre Mitarbeiterin wechsle ich regelmässig die Spitäler und arbeite auf verschiedenen Abteilungen. Es kann sein, dass ich einige Zeit auf einer Corona-Station tätig bin und wenig später mit Transplantations-Patienten arbeite. Würde ich mich anstecken, wäre das sehr gefährlich für die Risikopatienten, mit denen ich in Kontakt bin. Ich will die Impfung nicht für mich selbst, sondern zum Schutz der Gesellschaft, denn ich will niemanden gefährden.