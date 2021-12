Trotz Quarantäne-Aufhebung – «Wir bedauern es ausserordentlich» – keine YB-Fans in Manchester

Auch Villarreal wollte die Tickets nicht

So haben die Young Boys die ihnen zur Verfügung stehenden Tickets Manchester United zurückgegeben. Die Engländer haben diese wiederum an die eigenen Fans weiterverkauft. «Wir bedauern es ausserordentlich, am Mittwoch in Manchester ohne YB-Fankurve spielen zu müssen», so der Club in einem Communiqué. Und: «Die Situation ist vergleichbar mit dem Spiel YB – Villarreal, als der spanische Club YB mitteilte, keine Tickets für den Gästefansektor zu benötigen. Damals verkaufte YB die zusätzlich vorhandenen Billette an die eigenen Fans.»