Massenschlägerei: «Wir bedauern zutiefst, was vorgefallen ist»

Am letzten Samstagabend kam es bei einer Fünftliga-Partie zwischen dem VfR Kleinhüningen und dem FC Kaiseraugst beim Sportplatz im Kleinbasel zu einer Massenschlägerei. Dabei ging ein Anhänger des VfR Kleinhüningen mit einer Bierflasche auf einen gegnerischen Spieler los. Nun meldete sich der VfR Kleinhüningen zu Wort. «Der Vorstand des VFR Kleinhüningens distanziert sich in aller Deutlichkeit von den Szenen, die sich am letzten Samstag auf unserem Sportplatz Schorenmatte abgespielt haben. Wir verurteilen jegliche Ausübung von Gewalt aufs Schärfste. Wir bedauern zutiefst, was vorgefallen ist», ist in einer Medienmitteilung zu lesen.