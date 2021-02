Ja, als wir am 16. März 2020 den Lockdown verkündet haben. Als Vorsteherin des EJPD war ich an der Medienkonfenz. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg mussten wir die Grenzen schliessen. Das ist etwas, was ich nur aus den Erzählungen meiner Eltern kannte. Dieser Lockdown, also das Einschränken der Freiheit, hat mir innerlich sehr zugesetzt. Wohl verstanden: Ich habe diese Verantwortung mit allen anderen mitgetragen. Aber ich wollte Bundesrätin werden, um die Freiheit der Menschen zu schützen und nicht, um sie einzuschränken. Das war schon schwierig, wegen eines solchen «Käfers» plötzlich in eine Situation zu kommen, die sich niemand hat vorstellen können. Das ging mir nahe.