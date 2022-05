Talk mit Bundespräsident Ignazio Cassis: «Wir bereiten uns auch auf eine Eskalation mit Atombomben vor»

Das Interview mit Bundespräsident Ignazio Cassis in voller Länge.

Die wichtigsten Fragen und Antworten siehst du hier in den Videos.

20 Minuten besuchte ihn im Rahmen der Reihe «Live aus dem Chefbüro» im Bundeshaus in Bern.

Der Ukraine-Krieg hält Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis auf Trab. Sind die Sanktionen gerecht und ist die Schweiz damit noch neutral? Was droht bei einer weiteren Eskalation des Kriegs? 20 Minuten traf Cassis zum Talk.

Im Rahmen der Reihe «Live aus dem Chefbüro» besuchte 20 Minuten Cassis im Bundeshaus in Bern. Dort beantwortete er die Fragen der 20-Minuten-Community.

Die wichtigsten Fragen und Antworten aus dem Livechat siehst du hier in den Videos:

«Putins Rede hat mich nicht überrascht»

Russland feierte am 9. Mai den «Tag des Sieges» gegen Nazi-Deutschland. Wie interpretiert Bundespräsident Ignazio Cassis die Rede? «Die wichtigste Information war, dass es keine Überraschungen gab. Es gibt nicht viel Positives in der heutigen Zeit, aber gut ist, dass nichts Schlimmes passiert ist an diesem Tag», sagt Cassis.