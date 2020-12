Zwar habe das Spital in den vergangenen Monaten den «Patientenfluss trotz eingeschränkter Personalkapazität» gut gewährleisten können, die Situation sei im Moment aber kritisch.

Die Zürcher Spitäler sind am Anschlag.

Die Lage in den Zürcher Spitälern ist weiterhin alarmierend. In einem Bulletin schreibt das Spital Bülach, «dass man sich zurzeit präventiv auf ein Notszenario vorbereite». Zwar habe das Spital in den vergangenen Monaten den «Patientenfluss trotz eingeschränkter Personalkapazität» gut gewährleisten können, die Situation sei im Moment aber kritisch. Das Schreiben wurde auf Twitter veröffentlicht.