Slalom von Adelboden - Norweger patzt kurz vorm Ziel aus und scheitert – gewinnt ein Schweizer?

Wir kennen sie, die Geschichte mit den letzten Stangen unmittelbar vor der Ziellinie. In beiden bisherigen Slalom gab es sie: In Val d'Isère schaffte es der Südtiroler Alex Vinatzer, mit bester Zwischenzeit, nicht mehr regulär ins Ziel. Und in Madonna di Campiglio scheiterte der letzte noch Obenstehene Clément Noël, ebenfalls mit bester Zwischenzeit, an den letzten Stangen tragisch. Haben heute alle Fahrer die Nerven bis am Schluss?