«Plötzlich konnte ich nicht mehr laufen», sagt Beatrice Andeer (63) aus Gossau SG. Seit Geburt lebt die Frau mit einer schweren körperlichen Behinderung, seit Frühling 2020 ist sie im Rollstuhl. «Da unser Haus nicht für den Rollstuhl geeignet war, mussten mein Mann und ich vorübergehend in eine Notwohnung ziehen», sagt sie. Auch wenn diese Wohnung als behindertengerecht ausgeschrieben war, zeigten sich schnell Probleme. «Am Backofen verbrenne ich mir meine Finger, weil der Backofen zu tief unten ist. Im Badezimmer habe ich kaum Platz wegen einem ungeschickt platzierten Einbaukästchen», so die 63-Jährige. Das Ehepaar machte sich auf die Suche nach einem neuen permanenten Zuhause.

Raumplanungsgesetz verhindert Wohnraum

I m bereits verabschiedeten revidierten Raumplanungsgesetz des Kanton s St. Gallen seien keine Gewerbeflächen in diesem Gebäude vorgegeben , meint der Mann weiter . Wenn dieses Gesetz auch in Gossau in Kraft träte , könnte das Ehepaar Andeer die Wohnung regulär beziehen. «Die Behörden der Stadt Gossau haben einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das kann doch nicht sein, dass es so lang e braucht, um das umzusetzen», sagt der Ehemann.