SCB-Boss fordert«Wir brauchen für Grossanlässe eine nationale Lösung»

Am Dienstagabend trat Marc Lüthi, CEO des SCB, im SRF auf. Und er redete Klartext.

Zufrieden mit meinem Auftritt? Es geht doch nicht darum, ob ich zufrieden bin. Ich war in der Sendung, weil ich die Position des Sports eingenommen habe. Und das habe ich. Ich wollte zeigen, wie es um die Sportclubs steht.

Ja. Ich habe heute Morgen unzählige Nachrichten erhalten. Jemand schrieb mir, ich sei ein Quadrat-Arschloch. Ich habe aber auch positive Meldungen erhalten. In sieben von zehn Nachrichten wurde ich gelobt. Dass es unterschiedliche Meinungen gibt, war klar. Und ich wollte ja auch keine epidemiologische Sicht vertreten, wollte nur die Sicht der Clubs darlegen.

Ich bin froh für jeden Verein, der spielen kann. Ob das nun mit oder ohne Zuschauer ist. Dass es unterschiedliche kantonale Lösungen gibt, ist aber natürlich nicht gut. Was es brauchte, wäre eine nationale Lösung. Man weiss halt auch nicht genau, wie lange die Regelungen anhalten. Basel hat jetzt Grossveranstaltungen abgesagt. Das Wallis befindet sich bis Ende November in einem Mini-Lockdown. Der FC Sion darf gar nicht mehr vor Zuschauern spielen.

Wie Sie vermutlich erfahren haben, hat nun auch Basel Grossveranstaltungen abgesagt. St. Gallen erlaubt sie weiterhin. Was ist Ihre Meinung diesbezüglich?

Was bedeuten denn die Entscheide für den Schweizer Sport?

Das ist noch nicht klar. Das sind wir jetzt am Ausrechnen.

Es ist ja nicht nur das Eishockey, das betroffen ist. Auch der Fussball ist es. Da bekommen auch alle Vereine Probleme, die nicht in den letzten Jahren Champions League gespielt haben. Und viele sind das nicht.

Die Zahl der Neuansteckungen ist gemäss BAG von 3008 am Dienstag auf 5596 am Mittwoch angestiegen. Was denken Sie, wenn Sie solche Zahlen hören?

Nun, ich bin kein Epidemiologe. Aber es ist doch klar: Die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger steht an oberster Stelle. Es ist wichtig, dass die Menschen Masken tragen. Auch wenn sie teils nerven. Bei mir beschlägt die Brille immer, wenn ich sie trage. Das ist halt so.