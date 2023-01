Basel: «Wir brauchen keine Genehmigung» – Polizei stellte Radarfalle vor die Haustür

Blitzer sorgen immer wieder für Diskussionsstoff wie hier, als ein Blitzkasten an der Grenzacherstrasse in Basel auf den Veloweg gestellt wurde.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigte gegenüber der Basler Zeitung den Vorfall. Dies sei erlaubt, so Polizeisprecher Rooven Brucker. Sollte die Eigentümerschaft jedoch explizit wünschen, dass die Parzelle nicht genutzt wird, wird dies respektiert, so Brucker.

Noch vor vier Tagen wurde in Basel-Stadt ein Autofahrer mit einem mobilen Lasermessgerät mit 100 km/h innerorts geblitzt und anschliessend festgenommen. Weiter sind mobile Blitzkasten am Strassenrand eine allgemein bekannte Methode zur Geschwindigkeitskontrolle. Umso überraschter war ein Basler, als er am Dienstag an der Hegenheimerstrasse aus seiner Haustür tritt und ein Blitzgerät vor seinem Hauseingang steht. «Ich war schockiert vom Fund», sagte er gegenüber der «Basler Zeitung» .