Bundesratswahlen 2022: Bundesrat ohne Zürich – Politiker besorgt

Das sagen die SVP-Bundesratskandidaten dazu

Das sieht Albert Rösti gleich. An seiner ersten Pressekonferenz betonte er, dass alle Regionen der Schweiz in der Politik berücksichtigt werden müssen. Mit seiner Wahl sei aber eine Person in den Bundesrat gewählt worden, die in Bern gearbeitet und in Zürich studiert hat. Damit kenne er das städtische Umfeld durchaus, so Rösti.