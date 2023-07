Züri Fäscht: Die Drohnenshow wird dieses Jahr noch spektakulärer

1 / 4 Für die Drohnenshow am Züri Fäscht ist eine akribische Vorbereitung nötig. 20min/Matthias Spicher Damit die Drohnenshow reibungslos über die Bühne geht, stehen 21 Personen im Einsatz. 20min/Matthias Spicher Marco Niedermeier, CEO AO Drones, Jeannette Herzog, Geschäftsleiterin des Züri Fäscht und Albert Leiser, Präsident des Züri Fäscht freuen sich auf die Drohnenshow. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts: Auch dieses Jahr zeichnen Drohnen 3D-Bilder in den Zürcher Nachthimmel.

Es sind mehr Drohnen als im Jahr 2019 im Einsatz.

Die Vorführung dauert fast doppelt so lange wie beim letzten Mal.

Die Drohnenshow kostet beinahe gleich viel wie das Feuerwerk.

Bereits vor drei Jahren sorgte eine Premiere am Züri Fäscht für Aufsehen: 150 Drohnen erzeugten beeindruckende 3D-Bilder am Nachthimmel von Zürich und begeisterten das Publikum. In diesem Jahr wird die Tradition fortgesetzt. «Schon bei der letzten Ausgabe des Züri Fäscht habe ich mich für den Einsatz von Drohnen eingesetzt», sagt Albert Leiser, der Präsident des Züri Fäscht.

Aus diesem Grund sei es nur konsequent, dass es auch in diesem Jahr eine spektakuläre Drohnenshow geben wird. «Die Drohnenshow am Züri Fäscht ist eine Herzensangelegenheit», so Leiser weiter. Dennoch gibt der Präsident des Züri Fäscht zu: «Die DNA des Volksfestes ist das Feuerwerk.»

Doppelt so viele Drohnen

Die Show kam bei der letzten Ausgabe des Festes beim Publikum ausserordentlich gut an. Daher wurde die Show weiterentwickelt und vergrößert. An der diesjährigen Ausgabe werden nicht mehr 150 Drohnen den Nachthimmel von Zürich erhellen, sondern beeindruckende 300 Drohnen. Ausserdem wird die Show von acht auf 13 Minuten verlängert.

Diese spektakuläre Inszenierung lässt sich das Züri Fäscht einiges kosten: Die drei Drohnenshows schlagen mit knapp 800’000 Franken zu Buche. In den Kosten enthalten ist ein extra für die Drohnen angefertigtes Floss, das eine Fläche von 20x30 Metern im Zürichsee einnimmt. Auch das Konzept und die Musik, welche die Show untermalt, sind in den Kosten inbegriffen.

21 Personen im Einsatz

Um eine derart beeindruckende Drohnenshow für die Besucherinnen und Besucher zu ermöglichen, wird eine beträchtliche Anzahl an Mitarbeitern benötigt. «Wir haben 14 Mitarbeiter und fünf Personen vom Schweizer Zivilschutz für die drei Vorstellungen im Einsatz», erklärt Marco Niedermeier, CEO von AO Drones.

Diese Mitarbeiter sind unerlässlich, insbesondere aufgrund der Herausforderungen, die mit dem Start der Drohnen von einer Plattform im Wasser verbunden sind. «Am Donnerstag haben wir zusätzliche Holzbretter auf dem Floss angebracht, um die Start- und Landefläche stabiler zu machen», berichtet Niedermeier.

Gleichzeitig mussten die Mitarbeiter von AO Drones Änderungen an der Drohnensoftware vornehmen. «Wir haben hier in Zürich zwei bis drei Tage damit verbracht, die Software so zu programmieren, dass die Show mit dem Start und der Landung auf einem Floss im Wasser reibungslos abläuft», ergänzt Niedermeier.

Eine Show pro Nacht

Die faszinierende Drohnenshow mit den 300 Quadrokoptern wird an allen drei Festnächten stattfinden. Die erste Show beginnt in der Nacht auf Samstag um 24 Uhr. Auch am Samstag werden die Drohnen um 24 Uhr zu bewundern sein.

Zum Abschluss des Züri Fäscht werden die Flugobjekte um 22.30 Uhr beeindruckende 3D-Bilder in den Zürcher Nachthimmel zeichnen.